Epstein Skandalında Yeni Perde: Sansür Kalkıyor, Takvim Netleşti

ABD Adalet Bakanlığı, kamuoyuna kısmen açıklanan milyonlarca Epstein belgesinin sansürsüz hâlinin Kongre üyelerinin incelemesine açılacağını duyurdu. Karar, belgelerdeki yoğun karartmalara yönelik tepkilerin ardından geldi.

Son Güncelleme:
Epstein Skandalında Yeni Perde: Sansür Kalkıyor, Takvim Netleşti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’a ilişkin kamuoyuyla paylaşılan dosyaların sansürsüz versiyonlarının pazartesi gününden itibaren Kongre üyelerinin incelemesine açılacağını duyurdu. Bakan Yardımcısı Patrick Davis’in Kongre’ye gönderdiği mektuba göre belgeler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato üyelerinin erişimine sunulacak. Associated Press'in aktardığına göre karar, daha önce yayımlanan milyonlarca belgenin büyük ölçüde karartılması nedeniyle artan tepkilerin ardından alındı.

SIKI KONTROL ALTINDA İNCELEME

Kongre üyeleri belgeleri Adalet Bakanlığı binasında oluşturulan özel okuma odasında inceleyecek. Üyelerin cep telefonu, bilgisayar veya elektronik cihazla içeri girmesine izin verilmeyecek ve inceleme için en az 24 saat önceden randevu alınması gerekecek. Yetkililer, milletvekillerinin internette yayımlanan 3 milyondan fazla belgeye sansürsüz biçimde erişebileceğini ancak Bakanlık arşivinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 6 milyon belgenin tamamının açılmayacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, 30 Ocak’ta yaklaşık 3 milyon belge, 2 bin video ve 180 bin görseli kamuoyuna sunmuş, ancak çok sayıda bölümün ağır biçimde sansürlenmesi tartışma yaratmıştı. Bazı hassas bilgilerin gizlenirken bazı mağdur isimlerinin açık bırakılması ise eleştirilerin odağı olmuştu. Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna ve Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie başta olmak üzere birçok siyasetçi, tüm dosyaların eksiksiz ve sansürsüz biçimde yayımlanmasını talep ediyor. Khanna, şeffaflık sağlanmaması halinde daha sert adımlar atılabileceği uyarısında bulundu.

Bill Gates'ten Jeffrey Epstein Açıklaması: 'Her Dakikasından Pişmanım'Bill Gates'ten Jeffrey Epstein Açıklaması: 'Her Dakikasından Pişmanım'Dünya

Epstein Dosyasında Yeni Perde: Clinton Çifti İfade VerecekEpstein Dosyasında Yeni Perde: Clinton Çifti İfade VerecekDünya

Jeffrey Epstein Dosyaları Sonrası DMM’den 'Kayıp Çocuklar' İddialarına Net YanıtJeffrey Epstein Dosyaları Sonrası DMM’den 'Kayıp Çocuklar' İddialarına Net YanıtGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jeffrey Epstein
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fransa'da El Bombalı Saldırı! 6 Kişi Yaralandı Fransa'da El Bombalı Saldırı! 6 Kişi Yaralandı
Zelenskiy Dünyaya Seslendi: Rusya Yakın Gelecekte... Zelenskiy Dünyaya Seslendi: Rusya Yakın Gelecekte...
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi' Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi'
Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor Sigara İçenler Dikkat: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor
Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler' Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler'
Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli