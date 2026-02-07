Epstein Skandalında Yeni Perde: Sansür Kalkıyor, Takvim Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’a ilişkin kamuoyuyla paylaşılan dosyaların sansürsüz versiyonlarının pazartesi gününden itibaren Kongre üyelerinin incelemesine açılacağını duyurdu. Bakan Yardımcısı Patrick Davis’in Kongre’ye gönderdiği mektuba göre belgeler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato üyelerinin erişimine sunulacak. Associated Press'in aktardığına göre karar, daha önce yayımlanan milyonlarca belgenin büyük ölçüde karartılması nedeniyle artan tepkilerin ardından alındı.

SIKI KONTROL ALTINDA İNCELEME

Kongre üyeleri belgeleri Adalet Bakanlığı binasında oluşturulan özel okuma odasında inceleyecek. Üyelerin cep telefonu, bilgisayar veya elektronik cihazla içeri girmesine izin verilmeyecek ve inceleme için en az 24 saat önceden randevu alınması gerekecek. Yetkililer, milletvekillerinin internette yayımlanan 3 milyondan fazla belgeye sansürsüz biçimde erişebileceğini ancak Bakanlık arşivinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 6 milyon belgenin tamamının açılmayacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, 30 Ocak’ta yaklaşık 3 milyon belge, 2 bin video ve 180 bin görseli kamuoyuna sunmuş, ancak çok sayıda bölümün ağır biçimde sansürlenmesi tartışma yaratmıştı. Bazı hassas bilgilerin gizlenirken bazı mağdur isimlerinin açık bırakılması ise eleştirilerin odağı olmuştu. Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna ve Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie başta olmak üzere birçok siyasetçi, tüm dosyaların eksiksiz ve sansürsüz biçimde yayımlanmasını talep ediyor. Khanna, şeffaflık sağlanmaması halinde daha sert adımlar atılabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi