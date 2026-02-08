Epstein Skandalı Devirdi... Norveçli Büyükelçi İstifa Etti

Epstein belgelerinde adı geçen Norveç’in Amman Büyükelçisi Mona Juul, görevden uzaklaştırılmasının ardından istifasını verdi. Dışişleri Bakanlığı soruşturmanın süreceğini açıkladı.

Epstein Skandalı Devirdi... Norveçli Büyükelçi İstifa Etti
Epstein belgelerinde adının geçmesinin ardından görevden uzaklaştırılan Norveç’in Amman Büyükelçisi Mona Juul istifa etti. Norveç Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin Juul’un büyükelçilik görevinden ayrıldığını doğruladığını açıkladı. Bakan Eide, açıklanan Epstein dosyalarının Juul’un milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair ciddi ayrıntılar ortaya koyduğunu belirterek, istifanın bakanlıkla yapılan görüşmeler sonrası alındığını söyledi.

DÖNMESİ ZORLAŞTI

Eide, "Epstein gibi cinsel istismar suçlarıyla anılan bir isimle ilişki, ciddi bir muhakeme eksikliğine işaret ediyor. Bu durum büyükelçilik görevi için gerekli güveni zedeliyor" dedi. Soruşturmanın Juul’un istifasına rağmen devam edeceği vurgulanırken, Eide bu kararın Juul’un yeniden diplomatik göreve dönmesini zorlaştıracağını ifade etti. Juul, Epstein belgelerinde adının geçmesinin ardından 3 Şubat’ta görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein
