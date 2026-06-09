Epstein Dosyasında Modellik Ağı Deşifre Oldu: 10 Yıllık Gizli Yazışmalar Ortaya Çıktı

Jeffrey Epstein davasına ilişkin yürütülen araştırmalar, moda ve modellik sektörünün istismar ağları için nasıl kullanıldığına dair yeni iddiaları gündeme getirdi. Ortaya çıkan yazışmalar küresel ölçekte bir organizasyonu işaret ediyor.

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Epstein Dosyasında Modellik Ağı Deşifre Oldu: 10 Yıllık Gizli Yazışmalar Ortaya Çıktı
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ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, dahil olduğu karmaşık ilişkiler ağına dair yürütülen çalışmalara dair yeni bulgular kamuoyuyla paylaşılıyor.

Washington Post (WP) gazetesinin ulaştığı ve geniş yankı uyandıran belgeler, genç kadınların ve reşit olmayan bireylerin modellik vaadiyle bu ağlara dahil edildiği iddialarını destekleyen veriler sunuyor.

ON YILLIK YAZIŞMALAR

Ele geçirilen 100’den fazla e-posta verisine göre, Epstein'in 2009 yılından itibaren New York merkezli bir modellik ajansı üzerinden çeşitli bağlantılar kurduğu öne sürüldü. Yaklaşık 10 yıllık bir süreci kapsayan bu yazışmalarda, profesyonel kariyer vaadiyle sektöre yönlendirilen kişilerin Epstein ile bir araya getirildiği iddia ediliyor.

SEKTÖREL KALKAN VE İSTİSMAR İDDİALARI

Aralarında 18 yaşında birinin de bulunduğu çok sayıda kadınla buluşma planlamalarının yer aldığı yazışmalarda, Elkholy'nin kadınlara ait fotoğrafları da Epstein'e gönderdiği görüldü. Yazışmalar, İsveç, Rusya ve çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bazı mankenlik ajansı temsilcilerinin de Epstein'in çevresindeki ağın parçası olduğunu ortaya koydu.

Belgelerde, söz konusu kişilerin Epstein ile düzenli iletişim halinde olduğu, genç kadınlara ait fotoğraflar paylaştığı ve bazı yazışmalarda kadınlar hakkında cinsel içerikli yorumlarda bulunduğu görüldü.

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Kaynak: AA

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