Epstein Dosyası Fransa’ya da Sıçradı

Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat hakkında çocuk istismarı iddialarıyla adli soruşturma başlatıldı.

ABD’de çocuklara yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasında adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Le Point dergisinin haberine göre Aidan, çocuk istismarı içeren içerikleri izlemek ve Epstein ile gizli bilgiler paylaşmakla suçlanıyor. Fransa savcılığı, internette yasa dışı videolar izlediği iddiası üzerine resmi soruşturma açtı.

Dosya, Ulusal Adli Polis’e bağlı özel birim tarafından yürütülüyor. Süreç, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı. Bakanlık ayrıca Aidan hakkında idari ve disiplin soruşturması da açıldığını duyurdu.

ADI YÜZLERCE DEFA GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Epstein belgelerinde Aidan’ın ismi yaklaşık 200 kez yer alıyor. Belgeler, diplomatın 2010-2017 yılları arasında özellikle New York’ta görev yaptığı dönemde Epstein ile düzenli temas kurduğunu ortaya koyuyor. İddialara göre Federal Bureau of Investigation, Aidan’ın çocuk istismarı içeren siteleri izlediğine dair şüpheleri Birleşmiş Milletler’e bildirdi. Bunun ardından BM’nin iç soruşturma başlattığı ve Aidan’ın görevini aniden bırakıp Fransa’ya döndüğü öne sürülüyor.

Kaynak: AA

