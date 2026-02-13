Epstein Belgelerinde Şok ‘Mehmet Öz’ İsmi: E-Posta İzleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların yeniden açılması, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerle Epstein arasındaki bağlantıları yeniden tartışmaya açtı. Bu isimlerden biri de Dr. Mehmet Öz.

Reuters’in haberine göre, belgelerde, Dr. Öz’ün Başkan Donald Trump döneminde ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri yöneticisi olarak görev yaptığı sırada, 2016 yılında Epstein’a bir Sevgililer Günü daveti e-postası gönderdiğini ortaya çıktı. İlginç olan, ise bu davetin Epstein’ın ilk cinsel suçlamalarının Temmuz 2006’da gündeme gelmesinden yaklaşık on yıl sonra gerçekleşmiş olmasıydı.

DİKKAT ÇEKEN E-POSTA

Öz ve eşi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde gönderilen e-posta, “Mehmet ve Liza Oz’un Sevgililer Günü Kutlaması” başlığını taşıyor ve davetiyeye dijital bağlantı içeriyor. Bu davetle ilgili olarak Öz’e yönelik herhangi bir suçlama bulunmuyor. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Dosyalarda Öz’ün birkaç başka e-postası da yer aldı. Bunlardan biri, 1 Ocak 2016’da kendi hesabından Epstein’a gönderilmiş ve konu satırında yalnızca “Dr. Oz” yazıyor. Ancak mesajın içeriği tamamen sansürlenmiş.

EPSTEIN İLE ORTAK ETKİNLİKLER

Öz’ün adı, kar amacı gütmeyen Preventive Medicine Research Institute’un kurucusu Dean Ornish tarafından 2014 yılında düzenlenen bir etkinlikte de geçiyor. Etkinlikte Dr. Öz konuşmacı olarak yer almış, Epstein ise davet edilmiş ancak katılamamış. Buna ek olarak, Öz’ün adı 2012 yılında bir kadının gönderdiği ve konu satırında “Sunday, Dec. 9th Les Mis.” yazan e-postada, “yarın akşam için güncellenmiş evet listesi”nde de geçiyor.

65 yaşındaki Dr. Mehmet Öz, on yılı aşkın süredir tıbbi tavsiyeler verdiği The Dr. Oz Show programının sunuculuğunu üstleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi