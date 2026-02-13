Epstein Belgelerinde Şok ‘Mehmet Öz’ İsmi: E-Posta İzleri Ortaya Çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde, ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz’ün de adı geçiyor. Belgeler, Öz’ün 2016 yılında Epstein’a Sevgililer Günü partisi daveti gönderdiğini ortaya çıkardı.

Son Güncelleme:
Epstein Belgelerinde Şok ‘Mehmet Öz’ İsmi: E-Posta İzleri Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların yeniden açılması, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerle Epstein arasındaki bağlantıları yeniden tartışmaya açtı. Bu isimlerden biri de Dr. Mehmet Öz.

Reuters’in haberine göre, belgelerde, Dr. Öz’ün Başkan Donald Trump döneminde ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri yöneticisi olarak görev yaptığı sırada, 2016 yılında Epstein’a bir Sevgililer Günü daveti e-postası gönderdiğini ortaya çıktı. İlginç olan, ise bu davetin Epstein’ın ilk cinsel suçlamalarının Temmuz 2006’da gündeme gelmesinden yaklaşık on yıl sonra gerçekleşmiş olmasıydı.

Epstein Belgelerinde Şok ‘Mehmet Öz’ İsmi: E-Posta İzleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN E-POSTA

Öz ve eşi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde gönderilen e-posta, “Mehmet ve Liza Oz’un Sevgililer Günü Kutlaması” başlığını taşıyor ve davetiyeye dijital bağlantı içeriyor. Bu davetle ilgili olarak Öz’e yönelik herhangi bir suçlama bulunmuyor. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Dosyalarda Öz’ün birkaç başka e-postası da yer aldı. Bunlardan biri, 1 Ocak 2016’da kendi hesabından Epstein’a gönderilmiş ve konu satırında yalnızca “Dr. Oz” yazıyor. Ancak mesajın içeriği tamamen sansürlenmiş.

Epstein Belgelerinde Şok ‘Mehmet Öz’ İsmi: E-Posta İzleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

EPSTEIN İLE ORTAK ETKİNLİKLER

Öz’ün adı, kar amacı gütmeyen Preventive Medicine Research Institute’un kurucusu Dean Ornish tarafından 2014 yılında düzenlenen bir etkinlikte de geçiyor. Etkinlikte Dr. Öz konuşmacı olarak yer almış, Epstein ise davet edilmiş ancak katılamamış. Buna ek olarak, Öz’ün adı 2012 yılında bir kadının gönderdiği ve konu satırında “Sunday, Dec. 9th Les Mis.” yazan e-postada, “yarın akşam için güncellenmiş evet listesi”nde de geçiyor.

65 yaşındaki Dr. Mehmet Öz, on yılı aşkın süredir tıbbi tavsiyeler verdiği The Dr. Oz Show programının sunuculuğunu üstleniyordu.

Epstein Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiasıEpstein Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiasıDünya
Almanya’nın Dev Bankasından ‘Epstein’ İtirafı: ‘Hata Yaptık’Almanya’nın Dev Bankasından ‘Epstein’ İtirafı: ‘Hata Yaptık’Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jeffrey Epstein Mehmet Öz
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Trump 'Hakkında Konuşmam Yasak' Demişti! İşte ABD'nin Venezuela'da Kullandığı Gizli Silahı Discombobulator Trump 'Hakkında Konuşmam Yasak' Demişti! İşte ABD'nin Gizli Silahı Discombobulator
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı: 2 Ölü ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı, 2 Ölü
Epstein Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası Epstein Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası
İran Lideri Hamaney’den ‘Ulusal Birlik’ Çağrısı İran Lideri Hamaney’den ‘Ulusal Birlik’ Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu