Epstein Belgelerinde Bill Gates Depremi: 'Evlilik Dışı İlişkilerim Üzerinden Şantaj Yaptı!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel kamuoyunun gözünü çevirdiği Jeffrey Epstein davası kapsamında en kritik dönemeçlerden biri Washington’da dönüldü. Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi’nin düzenlediği kapalı oturumda jüriye ifade verdi.

Soruşturma kapsamında hazırladığı ve daha sonra kişisel internet sitesinde kamuoyu ile paylaştığı açılış konuşması, milyarder iş insanının karanlık ilişkiler ağına dair çarpıcı gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

'İHANETLERİMİ BANA KARŞI KULLANDI'

Kongre tutanaklarına yansıyan bilgilere göre Gates, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’in kendisine yönelik yürüttüğü şantaj ve tehdit operasyonunun detaylarını paylaştı.

Epstein ile ilk olarak 2011 yılında, küresel sağlık projelerine bağış yapılması amacıyla tanıştığını söyleyen Gates, bu ilişkiyi 2014 yılında tamamen kestiğini dile getirdi.

Ancak Epstein’in bu süreçte özel hayatına dair hassas verilere ulaştığını kaydeden Gates, "Epstein, benim evlilik dışı ilişkilerimi ve ihanetlerimi, üzerine bazı yalanlar ekleyerek kendisiyle yeniden iş ortaklığı kurmam için bir koz olarak kullanmaya çalıştı. Ancak bu şantaj girişiminde başarısız oldu" dedi.

'GİZEMLI ADAYA HİÇ GİTMEDİM'

Hakkındaki iddiaları net bir dille reddeden Bill Gates, Epstein’in yasa dışı ve suç teşkil eden hiçbir eylemine doğrudan tanıklık etmediğini özellikle vurguladı. Çocuk istismarlarının yaşandığı iddia edilen ünlü Karayip adası da dahil olmak üzere hiçbir mülke ayak basmadığını savunan ünlü milyarder, şu ifadeleri kullandı:

"Onun ne adasına, ne çiftliğine ne de Florida’daki malikanesine hiçbir zaman gitmedim. Kimseyi mağdur etmedim. Benimle şahsi bir bağ kurmak için yoğun bir çaba sarf etmiş olabilir fakat ben hiçbir zaman buna ilgi göstermedim ve karşılık vermedim."

Jeffrey Epstein olayı- En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA