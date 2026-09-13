Endonezya'da Yolcu Gemisi Faciası: Altı Kişi Öldü, 130 Kişi Aranıyor

Endonezya'nın Cava bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Endonezya'da Yolcu Gemisi Faciası: Altı Kişi Öldü, 130 Kişi Aranıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yetkililer, Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini duyurdu.

GEMİYLE İRTİBAT KESİLDİ

Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, 243 kişiyi taşıyan geminin Cava bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirterek, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 130 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Arama çalışmalarında çok sayıda kişinin kurtarıldığını ve 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, hala haber alınamayan yaklaşık 130 kişi için de çabaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Endonezya gemi Arama kurtarma
Son Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Kritik Temas Bakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Kritik Temas
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hürmüz Boğazı Ateş Çemberi! Bir Gemi Daha Vuruldu Hürmüz Ateş Çemberi, Bir Gemi Daha Vuruldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı
Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz' 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz'
Sivas'ta Kan Donduran Olay Annenin İtirafıyla Aydınlandı: Kayıp Olarak Aranan 11 Aylık Büşra Bebek Babası Tarafından Satılmış! Annesi Her Şeyi İtiraf Etti, Babası Kızını Satmış