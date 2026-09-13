Endonezya'da Yolcu Gemisi Faciası: Altı Kişi Öldü, 130 Kişi Aranıyor

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Yetkililer, Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini duyurdu.

GEMİYLE İRTİBAT KESİLDİ

Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, 243 kişiyi taşıyan geminin Cava bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirterek, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 130 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Arama çalışmalarında çok sayıda kişinin kurtarıldığını ve 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, hala haber alınamayan yaklaşık 130 kişi için de çabaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA