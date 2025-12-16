Endonezya'da Yağışlarda Can Kaybı 1053’e Yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1053’e ulaştığı bildirild.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerle ilgili son verileri paylaştı.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1053'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 200 kişinin de hala kayıp olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

