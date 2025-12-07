Endonezya'da Yağış Felaketi! 914 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 914'e ulaştığı aktarıldı.

Endonezya'nın Sumatra Adası, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle büyük bir felaketle sarsıldı. Ulusal Afetle Mücadele Ajansı, ölü sayısının 914’e ulaştığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin 359’u Açe, 329’u Kuzey Sumatra ve 226’sı Batı Sumatra’dan. Yetkililer, kaybolan 389 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: DHA

