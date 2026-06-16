Endonezya'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Endonezya'nın Sulawesi adasında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Endonezya'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem
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Endonezya'nın Sulawesi adasında yerel saatle 11.27'de 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Orta Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'nun yaklaşık 46 kilometre güneydoğusunda yer aldığı kaydedildi.

Deprem derinliğinin 10 km olduğu ifade edildi. Depremde can kaybı ya da önemli hasar olduğuna dair bir rapor gelmedi.

Endonezya'nın afet yönetimi ve meteoroloji kurumları, depremin ardından tsunami uyarısı yayınlamadı.

Palu'da, 2018 yılında 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir deprem ve onu takip eden tsunami büyük hasara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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