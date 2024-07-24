Elon Musk'tan 'Trump'ın kampanyasına bağış' yalanlaması

Elon Musk, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık kampanyasını destekleyen komiteye ayda 45 milyon dolar bağış yaptığı iddialarını yalanladı. Musk, bağış yaptığını ama bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu söyledi.

Elon Musk'tan 'Trump'ın kampanyasına bağış' yalanlaması

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Musk, Psikolog Jordan Peterson'a verdiği röportajda, hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

X sosyal medya platformundan da konuya ilişkin açıklama yapan Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yaptığını ancak bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen hafta Musk'ın, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığını iddia etmişti.

Musk'ın, söz konusu WSJ haberine yönelik yaptığı mizahi paylaşım da takipçileri tarafından "haberi yalanladığı" şeklinde yorumlanmıştı.

Devletin seçim kampanyaları için yeterli ödenek vermediği ABD'de adayların, milyonlarca dolar tutan reklamlarda yer alabilmek, dünyanın en büyük ülkelerinden birini bir uçtan diğer uca dolaşarak mitingler düzenlemek, sosyal medyayı etkin kullanabilmek, seçim büroları ve kampanya ekipleri oluşturabilmek için büyük finansman ihtiyacı bulunuyor.

Dolayısıyla seçim kampanyası daha iyi finanse edilen adayın, daha çok reklam ve mitingle çok daha fazla seçmene ulaşarak, oylarını artırma imkanı buluyor.

Kaynak: AA

Trump: Milyonlarca İnsan Ölüyor ve Bunu Ben Durdurabilirim, Harris'te Öyle Bir Kapasite Yok Trump Kamala Harris'i Hedef Aldı
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
Nepal'de Uçak Kazası! Kalkış Esnasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti Uçak Kalkarken 18 Kişi Hayatını Kaybetti!
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti