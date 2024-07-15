Elon Musk'tan Trump'a 'Farklı' Destek: 'Metal Zırh' Önerisini Sundu

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk, kendisinin de iki kez canına kast edildiğini belirterek, Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretebileceğini söyledi.

Elon Musk'tan Trump'a 'Farklı' Destek: 'Metal Zırh' Önerisini Sundu

Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından açıklamada bulundu. Kendisinin de iki kez canına kast edildiğini açıklayan Musk, Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretebileceğini açıkladı. Tehlikeli zamanların yaklaştığını vurgulayan Musk, Trump'a desteğini de açık bir dille ifade etti.

'METAL ZIRH YAPMANIN VAKTİ GELMİŞTİR'

Musk, sosyal medya hesabından kendisinden güvenliğini artırmasını isteyen bir kullanıcıya, "Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir" yanıtını verdi.

SUİKAST İTİRAFI

"Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyorum" diyen Musk, son 8 ayda iki kez "ayrı olaylarda" hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu öne sürdü.

Herhangi bir ayrıntı paylaşmayan Musk, saldırganların Teksas'taki Tesla genel merkezine yakın bir yerde tutuklandığını belirtti.

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