Elon Musk'tan dikkat çeken Biden çıkışı: 'Rahatsız edici'

Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden'ın performansıyla ilgili devam eden tartışmalara kayıtsız kalmadı.

Ünlü iş insanı Musk, medyanın Biden'ın sağlık durumu hakkında "hep aynı yalanı" söylediğini belirtti.

Musk, X hesabından yaptığı "Medyanın neredeyse tamamının aynı yalanı aynı kelimelerle tekrar etmesi rahatsız edici" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Musk, "Eski haberler sadece sahte değil, aynı zamanda orijinal olmayan şekilde sahte! Gerçeği bilmek istiyorsanız, X'te kalın" paylaşımına yer verdi.