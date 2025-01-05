Elon Musk'ın Kral Charles'a Çağrısı İngiltere'yi Karıştırdı

Dünyanın sayılı zenginlerinden, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Avrupa siyasetine yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Daha önce Alman siyasetçilere yönelik açıklamalarıyla Berlin’deki siyasilerin tepkisini çeken Musk, bu kez İngiltere hükümetini hedef aldı.

PARLEMENTO FESHEDİLSİN TİVİTİNİ ONAYLADI

Musk, İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın Avam Kamarası’nı feshederek erken genel seçimlere gitmesi gerektiğini savundu. Musk, sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının, “Ülkenin güvenliği için Kral Charles parlamentoyu feshederek genel seçim ilan etmeli. Çok geç olmadan harekete geçmeli” ifadelerini içeren paylaşımına “Evet” yanıtını verdi.

BAŞBAKANI HEDEF ALDI

Musk, daha önce de İngiltere’de erken seçim yapılması gerektiğini dile getirmişti. Musk, “İngiltere tarihinin en kötü kitlesel suçuna iştirak ettiği için yargılanmalı” ifadeleriyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı da hedef gösterdi. Musk, bu sözleriyle Starmer’ın başsavcı olduğu dönemde İngiltere ve Galler’deki çocuklara yönelik istismar skandallarının üstünün örtüldüğü iddialarına atıf yaptı. Geçtiğimiz günlerde göç karşıtı Reform UK Partisi’nin lideri Nigel Farage ile bir araya gelen Musk ayrıca ‘aşırılık yanlısı provokatör’ diye anılan Tommy Robinson’ın da hapisten çıkarılması gerektiğini dile getiriyor.

MUSK’A TEPKİ GELDİ

İngiliz hükümeti, 20 Ocak’ta iş başı yapacak Trump kabinesinde devlet verimliliğinden sorumlu bakan olarak görev yapacak Musk’ın iddialarına dolaylı şekilde yanıt verdi. Sağlık Bakanı Wes Streeting, ITV News’a yaptığı açıklamada Musk’ın pedofili skandalıyla ilgili yorumlarının “yanlış değerlendirilmiş ve kesinlikle yanlış bilgilendirilmiş” olduğunu belirtti. Streeting, çocuk istismarıyla ilgili olarak “Bu ciddi sorunla mücadelede bize ve diğer ülkelere yardımcı olmak için sosyal medya platformuyla büyük bir rol oynayacağını düşündüğüm Elon Musk ile çalışmaya hazırız” notuyla da Musk ile diyaloğa açık kapı bıraktı.

ÇOCUK İSTİSMARI SKANDALI

Amerikan Newsweek’in derlemesine göre 1997 ve 2013 yılları arasında İngiltere’nin Rotherham ve başka sanayi kentlerinde çok sayıda kız çocuğu istismara maruz bırakıldı. Rotherham kentinde 1400, Telfort’ta ise bin civarında istismar vakası tespit edilmişti.

Mağdur çocukların çoğunlukla beyaz işçi sınıfından gelme olduğu, saldırganlar ise genelde Pakistan kökenli olduğu öne sürülmüştü.

Faillerin yabancı kökenli olduğu ve ırkçılık olarak görülebileceği nedeniyle iddiaların üzerine çok gidilmediği iddia edilmişti.

Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri Kemi Badenoch, saldırganları ‘tecavüz çeteleri’ diye nitelerken ‘2025 yılı mağdurlar için adalet yılı’ olsun çağrıları, yeni soruşturma açılması talepleri İşçi Partisi tarafında karşılık bulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi