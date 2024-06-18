Dürzi liderden, öldürülen İsrailli askerin tabutuna babasının fotoğrafının asılmasına sert tepki

Canbolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Dürzilerin Gazze'ye yönelik saldırılara katılmasına sert tepki gösterdi.

İsrail askerinin tabutunu örten İsrail bayrağının arkasında Sultan Atraş ve Kemal Canbolat'ın portrelerinin asılmasından utandığını belirten Canbolat, bunun, iki büyük Arap kahramanının (Atraş ve Kemal Canbolat) anısına büyük hakaret olduğunu ifade etti.

Canbolat, 8 Ekim 2023'te de İsrail vatandaşı Dürzilerden Filistin topraklarındaki çatışmalara katılmamalarını istemişti.



Kaynak: AA