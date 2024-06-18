Dürzi liderden, öldürülen İsrailli askerin tabutuna babasının fotoğrafının asılmasına sert tepki

Lübnan'daki Dürzi lideri Velid Canbolat, babası Kemal Canbolat'ın resminin, İsrail ordusu saflarında Gazze'de öldürülen bir Dürzi'nin tabutunun arkasında yer almasından utanç duyduğunu kaydetti.

Dürzi liderden, öldürülen İsrailli askerin tabutuna babasının fotoğrafının asılmasına sert tepki

Canbolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Dürzilerin Gazze'ye yönelik saldırılara katılmasına sert tepki gösterdi.

İsrail askerinin tabutunu örten İsrail bayrağının arkasında Sultan Atraş ve Kemal Canbolat'ın portrelerinin asılmasından utandığını belirten Canbolat, bunun, iki büyük Arap kahramanının (Atraş ve Kemal Canbolat) anısına büyük hakaret olduğunu ifade etti.

Canbolat, 8 Ekim 2023'te de İsrail vatandaşı Dürzilerden Filistin topraklarındaki çatışmalara katılmamalarını istemişti.

İsrail, Gazze'deki Nusayrat kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı varİsrail, Gazze'deki Nusayrat kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı varDünya

Kaynak: AA

Aldığınız veya yaptığınız salça böyle görünüyorsa yemeyin! Sağlığı tehdit ediyor Aldığınız veya yaptığınız salça böyle görünüyorsa yemeyin! Sağlığı tehdit ediyor
Avrupa ülkelerinde 'turizm' tepkisi: "Evinize dönün" Avrupa ülkelerinde 'turizm' tepkisi: "Evinize dönün"
Yoğurdu taş gibi yapan yöntem. Tüm köylü kadınlar yoğurdu böyle hazırlıyor Yoğurdu taş gibi yapan yöntem. Tüm köylü kadınlar yoğurdu böyle hazırlıyor
Meksika'da korkunç suikast! Belediye başkanı, eşinin gözü önünde öldürüldü Korkunç suikast! Belediye başkanı, eşinin gözü önünde öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi