'Dünyanın sonunda' ayakta kalabilecek 5 ülke açıklandı!
Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. İşte dikkat çeken o 5 ülke...
Bilim insanları duyurdu... Olası kıyamet senaryosu gerçekleşirse hangi ülkeler ayakta kalabilir? İşte o 5 ülke
Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.
Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.
Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.