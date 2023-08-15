'Dünyanın sonunda' ayakta kalabilecek 5 ülke açıklandı!

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. İşte dikkat çeken o 5 ülke...

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'Dünyanın sonunda' ayakta kalabilecek 5 ülke açıklandı! - Resim: 1

Bilim insanları duyurdu... Olası kıyamet senaryosu gerçekleşirse hangi ülkeler ayakta kalabilir? İşte o 5 ülke

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'Dünyanın sonunda' ayakta kalabilecek 5 ülke açıklandı! - Resim: 2

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.

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'Dünyanın sonunda' ayakta kalabilecek 5 ülke açıklandı! - Resim: 3

Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

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'Dünyanın sonunda' ayakta kalabilecek 5 ülke açıklandı! - Resim: 4

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

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