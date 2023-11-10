Dünyanın ilk göz nakli ameliyatı yapıldı: Tam 21 saat sürdü
New York Üniversitesi'nden cerrahlar dünyanın ilk göz naklini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Nakil, 21 saat süren ameliyatla elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki eski asker Aaron James'e yapıldı.
New York Üniversitesi (NYU) bünyesindeki Langone Health Tıp Merkezi'nden cerrahlar, dünyanın ilk göz naklini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Nakil ameliyatı olan hasta görme duyusunu geri kazanmamış olsa da dünyanın ilk göz nakli, tıpta bir dönüm noktası olarak karşılandı.
Kısmi yüz nakli ameliyatı sırasında gerçekleştirilen göz nakli ameliyatının üzerinden altı ay geçtiği bildirildi. NYU Langone Health'teki cerrahi ekibe göre altı aylık bu süre içinde nakledilen göz, sağlıklı olduğu yönünde önemli belirtiler gösterdi. Gözün kan damarlarının iyi işlev gördüğü, retinanın ise umut vadettiği bildirildi.
VOA Türkçe'nin haberine göre göz nakli ameliyatı, yüksek elektrik akımına kapılarak yüzünün sol kısmını, burnunu, ağzını ve sol gözünü kaybeden 46 yaşındaki eski asker Aaron James'e yapıldı. Ameliyat 21 saat sürdü.
Ekibin başındaki Dr. Eduardo Rodriguez, “Bir göz nakli gerçekleştirmiş olmamız bile tek başına ileriye yönelik çok büyük bir adım. Göz nakli yüzyıllar boyunca üzerinde düşünülmüş, ancak şimdiye kadar hiç yapılmamış bir işti” dedi.
Doktorlar, şimdiye kadar sadece gözün saydam ön tabakası olan korneayı nakledebiliyordu.
Dr. Rodriguez, doktorların ilk önce kozmetik amaçlarla yüz naklinin bir parçası olarak sadece göz küresini nakletmeyi düşündüğünü söyledi. Rodriguez, “Eğer bir kısım görme duyusu sağlanırsa bu harika olur, ancak bizim amacımız, teknik operasyonu gerçekleştirmekti” dedi ve göz küresinin canlı kalmasını hedeflediklerini belirtti.
Nakledilen göz, şu anda göz siniri aracılığıyla beyinle iletişim kuramıyor.
Cerrahlar, Aaron James'in göz sinirlerindeki iyileşmeyi hızlandırmak için donörün kemik illiğinden aldıkları kök hücreleri nakil ameliyatı sırasında James'in göz sinirinin içine enjekte etti. Doktorlar, hasarlı hücrelerin yerine yenilerini devreye sokmayı ve göz sinirini korumayı amaçlıyordu.
Dr. Rodriguez, göz küresi naklinin, bu vakada görme duyusunu yeniden sağlamayı başaramasa bile, birçok yeni fırsatı beraberinde getirdiğini söyledi.
Hastanın görüp göremeyeceği belli değil. Dr. Rodriguez, diğer araştırma ekiplerinin, görme duyusunu yeniden sağlamak için elektrotlar kullanarak beyindeki sinir ağlarını, görme duyusu olmayan gözlere bağlama yöntemleri geliştirdiğini kaydetti.
Dr. Rodriguez, Aaron James'in nakledilen gözünün görme duyusunu geri kazanabilme olasılığının hala bulunduğunu da ekledi.
“Hiç kimse göreceğini iddia etmiyor. Ama aynı şekilde göremeyeceğini de söylemiyor” diyen Dr. Rodriguez, “Şu anda, teknik açıdan son derece zorlayıcı bir ameliyattan başarıyla çıktığımız için oldukça mutluyuz” diye konuştu.