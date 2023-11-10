Dünyanın ilk göz nakli ameliyatı yapıldı: Tam 21 saat sürdü

Ekibin başındaki Dr. Eduardo Rodriguez, “Bir göz nakli gerçekleştirmiş olmamız bile tek başına ileriye yönelik çok büyük bir adım. Göz nakli yüzyıllar boyunca üzerinde düşünülmüş, ancak şimdiye kadar hiç yapılmamış bir işti” dedi.

Doktorlar, şimdiye kadar sadece gözün saydam ön tabakası olan korneayı nakledebiliyordu.