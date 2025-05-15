Dünyanın Gözü İstanbul'da: Rus Heyeti Türkiye'ye Geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3. yılını doldurdu. Özellikle Donetsk ve Harkiv bölgelerinde artan saldırılar sonucu her iki taraf da ağır kayıplar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla savaşın sona erdirilmesi için koşulsuz ve şartsız müzakere teklifinde bulundu. Putin, görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşmesini istedi.

PUTİN HEYETTE YOK

Putin'in teklifine Ukrayna cephesinden olumlu yanıt gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da olacağını ve Putin'i burada bekleyeceğini duyurdu. Ancak Rusya'nın açıkladığı heyette Putin yer almadı.

ZELENSKİY, CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy'nin bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

RUSLAR TÜRKİYE'DE

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin ise Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA