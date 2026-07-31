İsrail Çekilecek, Ağır Silahlar Depolanacak! İşte Hamas’ın Kabul Ettiği Tarihi Gazze Planı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, uluslararası gücün konuşlanmasını ve ağır silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne devredilmesini içeren çok aşamalı dev paket anlaşmasını kabul ettiklerini duyurdu.

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İsrail Çekilecek, Ağır Silahlar Depolanacak! İşte Hamas’ın Kabul Ettiği Tarihi Gazze Planı
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Orta Doğu'da aylardır süren savaşı bitirebilecek en somut adım atıldı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı.

ANLAŞMANIN 4 ANA SÜTUNU

İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı paket anlaşmasını kabul ettiklerini hatırlatan Hamad, şunları kaydetti:

"İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz."

AĞIR SİLAHLAR KOMİTEYE DEVREDİLECEK

Hamad, silahlarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasının, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Anlaşmanın ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini aktaran Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından ağır silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğu altında depolanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamad ayrıca, anlaşmanın, uygulamayı sürekli olarak takip etmekle görevli uluslararası bir komitenin bulunmasını öngördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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