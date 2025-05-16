Rusya-Ukrayna Müzakerelerinin Adresi İstanbul: Türkiye, ABD, Ukrayna ve Rusya Arasında Üçlü Toplantılar Yapılacak! Saat Verildi

Rusya-Ukrayna savaşı üç yılı geride bıraktı. İstanbul'da dün başlaması planlanan barış müzakereleri ise ertelendi. Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı kaynakları toplantıların saatini açıkladı. İşte müzakerelerden anbean gelişmeler...

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Rusya-Ukrayna Müzakerelerinin Adresi İstanbul: Türkiye, ABD, Ukrayna ve Rusya Arasında Üçlü Toplantılar Yapılacak! Saat Verildi

Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılını geride bırakırken, barış için ilk umut ışığı İstanbul'dan doğdu. Putin'in koşulsuz müzakere çağrısına Ukrayna'dan olumlu yanıt gelirken, liderlerin buluşma ihtimali gündeme oturdu. Taraflar arasında dün yapılması planlanan kritik görüşme ise bugüne ertelendi.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinden gelişmeleri anbean aktarıyoruz...

SAAT VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısının saat 10.45’te, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının ise saat 12.30’te başlayacağını açıklandı.

ÜÇLÜ TOPLANTILAR YAPILACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri kapsamında, önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü görüşmesi, ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi yapılacak" denildi.

Rusya-Ukrayna Müzakerelerinin Adresi İstanbul: Türkiye, ABD, Ukrayna ve Rusya Arasında Üçlü Toplantılar Yapılacak! Saat Verildi - Resim : 1

DÜN NELER OLDU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin olumlu yanıt vermesinin ardından İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyeti dün sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaştı.

ZELENSKİY KARARINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı 2 saat 40 dakikalık görüşme sonrası Zelenskiy, müzakereler için İstanbul'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıkladı. Zelenskiy daha sonra Türkiye'den ayrıldı.

RUS HEYET, FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Bakan Fidan'ın bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rusya heyeti ile bir araya geleceği açıklandı.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, 16 Mayıs saat 10.00'da Ukrayna tarafını bekliyor olacaklarını ifade etti.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Taraflar, yeni müzakerelerde kendi koşullarını masaya koyacak. İşte iki tarafın istekleri...

Rusya'nın Talepleri:

2022 İstanbul taslağının müzakere temeli olarak kabul edilmesi.
İlhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna'nın çekilmesi.
Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız, nükleersiz ve silahsız bir ülke olması.
Kırım ve diğer ilhak edilen bölgelerin Rusya toprağı olarak tanınması.
Avrasya güvenlik sistemi kurulması.

Ukrayna'nın Talepleri:

Ülke sınırlarının ve egemenliğinin tamamen tanınması.
NATO üyeliği veya benzeri güvenlik garantileri.
Kırım ve işgal altındaki tüm bölgelerin iadesi.
Avrupa barış gücü konuşlandırılması.
ABD ve Avrupa'dan ekonomik ve askeri destek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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