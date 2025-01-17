Dünyanın Gözü İsrail'de... Gazze'de Ateşkes İçin Kritik Toplantı

İsrail'de kabine bugün Gazze'de ateşkes anlaşmasını görüşmek için toplanacak. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Başbakan, Güvenlik Kabinesi’nin bugün ilerleyen saatlerde toplanması talimatını verdi. Hükümet daha sonra anlaşmayı onaylamak üzere toplanacaktır" denildi. Anlaşmanın kabinede farklı fikirlere neden olduğu biliniyor.

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Dünyanın Gözü İsrail'de... Gazze'de Ateşkes İçin Kritik Toplantı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, Katar'ın başkenti Doha'da aylarca süren müzakerelerin sonunda iki taraf da ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. İsrail'de kabineyi ikiye bölen, hatta bazı bakanların istifa ve hükümetten çekilme tehditlerinde bulunduğu ateşkes meselesi bugün görüşülecek.

ANLAŞMAYA ONAY BEKLENİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere kabineyi toplayacağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Benjamin Netanyahu, müzakere ekibi tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı konusunda bilgilendirildi. Başbakan, Güvenlik Kabinesi’nin bugün ilerleyen saatlerde toplanması talimatını verdi. Hükümet daha sonra anlaşmayı onaylamak üzere toplanacaktır. Başbakan Netanyahu müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese takdirlerini ifade etti.

Dünyanın Gözü İsrail'de... Gazze'de Ateşkes İçin Kritik Toplantı - Resim : 1

REHİNELERİN AİLELERİNE BİLGİ VERİLDİ

Rehineler ve kayıplarla ilgili de rehinelerin aileleri bilgilendirildi. Başbakan ayrıca rehineler ve kayıplar koordinatörüne rehinelerin İsrail’e dönüşlerinde karşılanmalarına yönelik hazırlıkları koordine etmesi talimatını vermiştir. İsrail devleti, yaşayan ve hayatını kaybeden tüm rehinelerimizin geri dönüşü de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşma konusunda kararlıdır.”

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Kaynak: ANKA

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