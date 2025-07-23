Dünyanın Gözü Bu Zirvede! Rusya-Ukrayna Görüşmesi Başladı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı'na geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi.

Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

RUS HEYETİNDE KİMLER VAR?

Rus delegasyonunda ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alacak. Uzmanlar arasında ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Politikalar Dairesi’nden Elena Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı’ndan Aleksey Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi’nden Viktor Şevtsov bulunuyor. Vladimir Medinskiy, daha önceki müzakerelerde de Rus heyetine liderlik etmişti.

UKRAYNA HEYETİNDE KİMLER VAR?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üçüncü tur görüşmeler için ülkesini temsil edecek heyeti resmi bir kararnameyle duyurdu. İkinci turda görev yapan heyet, bu turda da müzakere masasında olacak. Heyetin başkanlığını bu kez Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanan Rüstem Umerov üstlenecek.

Heyette yer alan diğer isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Genelkurmay Başkan Yardımcıları Yevhenii Ostryanskiy ve Oleksii Shevchenko ile Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) Oleksandr Poklad yer alıyor. Ayrıca, Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri İstihbarat Teşkilatı’ndan Vadym Skibitskyi ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi de heyette görev alacak.

Delegasyonda ayrıca hukuk, operasyonel planlama ve insan hakları konularında uzman isimler de bulunuyor. Bu isimler arasında Genelkurmay’a bağlı hukuk dairesinden Andrii Fomin, Silahlı Kuvvetler Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Ana Harekat Müdürlüğü’nden Oleksandr Sherikhov, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Yevhenii Shynkarev ve Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği’nden Yuriy Kovbasa yer alıyor.

Kaynak: İHA