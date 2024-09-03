Dünyanın En Zengini Oldu: Serveti Dudak Uçuklattı

Dünyaca ünlü perakende satış markası Walmart'ın varisi Alice Walton, dünyanın zirvesine oturdu. Alice Walton, servetiyle dünya birincisi oldu. Walton, 100 milyar doları bulan servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu.

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Dünyanın En Zengini Oldu: Serveti Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Walmart'ın varisi Alice Walton, dünya çapındaki en zengin kadın unvanını L'Oréal varisi Françoise Bettencourt Meyers'in elinden aldı. Walton'ın net serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre ilk kez 95 milyar doların üzerine çıkarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve yakında 100 milyar doları geçebilir. Dünyaca ünlü iş insanı Sam Walton'ın kızı olan Alice Walton'ın servetindeki bu artış, Walmart hisselerinin bu yıl yüzde 44'lük bir yükseliş yaşamasıyla mümkün oldu. Bu durum, Walton'ın servetini yaklaşık 25 milyar dolar artırarak toplamda 95 milyar dolara ulaştırdı. Öte yandan, L'Oréal'in kurucusu Eugène Schueller'in torunu Françoise Bettencourt Meyers'in serveti ise bu yıl 9 milyar dolar azalarak 91 milyar dolara düştü. Bu düşüş, L'Oréal hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 12 oranında gerilemesinden kaynaklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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