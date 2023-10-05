Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı
Dünyanın en mutlu çalışanlarının bulunduğu meslek sektörleri belli oldu. Dünya genelinde 1600'den fazla şirketteki 57 bin çalışanın verileri analiz edilerek sonuca ulaşıldı.
Yeni bir araştırma, dünyanın en mutlu çalışanlarının açık havada ve sosyal işlerde görev alan insanlar olduğunu gösterdi.
Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu olduklarını keşfetti.
Haberglobal'da yer alan habere göre, çalışmaya göre inşaat sektörü çalışanları, tüm büyük sektörler arasında en yüksek mutluluk düzeyine sahip.
İnşaat sektörü çalışanları ankette 100 üzerinden 49 puan aldı.
Teknoloji: 41 puan Finans: 37 puan
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan
Restoranlar + Gıda: 35 puan
Seyahat ve konaklama: 35 puan
Eğitim: 34 puan
Sağlık: 31 puan.