Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı

Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu olduklarını keşfetti.