Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı

Dünyanın en mutlu çalışanlarının bulunduğu meslek sektörleri belli oldu. Dünya genelinde 1600'den fazla şirketteki 57 bin çalışanın verileri analiz edilerek sonuca ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 1

Yeni bir araştırma, dünyanın en mutlu çalışanlarının açık havada ve sosyal işlerde görev alan insanlar olduğunu gösterdi.

1 6
Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 2

Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu olduklarını keşfetti.

2 6
Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 3

Haberglobal'da yer alan habere göre, çalışmaya göre inşaat sektörü çalışanları, tüm büyük sektörler arasında en yüksek mutluluk düzeyine sahip.

3 6
Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 4

İnşaat sektörü çalışanları ankette 100 üzerinden 49 puan aldı.

Teknoloji: 41 puan Finans: 37 puan

4 6
Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 5

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan

Restoranlar + Gıda: 35 puan

5 6
Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi sektörde olduğu belli oldu: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 6

Seyahat ve konaklama: 35 puan

Eğitim: 34 puan

Sağlık: 31 puan.

6 6