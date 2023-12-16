Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!
Dünyanın en iyi 20 mutfağı TasteAtlas 2023'de yayımlandı. En iyi mutfaklar arasında Türk mutfağı da yer alırken, diğer mutfaklar arasındaki yeri şaşırttı.
TasteAtlas, her mutfak için en iyi 50 yemek üzerinden derecelendirme yaptı ve dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı.
İşte dünyanın en iyi 20 mutfağı...
20. Sırbistan mutfağı
19. Hırvatistan mutfağı
18. Kore mutfağı
17. Tayland mutfağı
16. ABD mutfağı
15. Türk mutfağı
14. Arjantin mutfağı
13. Polonya mutfağı
12. Brezilya mutfağı
11. Hindistan mutfağı
10. Peru mutfağı
9. İspanya mutfağı
8. Fransa mutfağı
7. Meksika mutfağı
8. Endonezya mutfağı
7. Meksika mutfağı
6. Endonezya mutfağı
5. Çin mutfağı
4. Portekiz mutfağı
3. Yunan mutfağı
2. Japon Mutfağı
1. İtalyan Mutfağı