Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!

Dünyanın en iyi 20 mutfağı TasteAtlas 2023'de yayımlandı. En iyi mutfaklar arasında Türk mutfağı da yer alırken, diğer mutfaklar arasındaki yeri şaşırttı.

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 1

TasteAtlas, her mutfak için en iyi 50 yemek üzerinden derecelendirme yaptı ve dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı.

İşte dünyanın en iyi 20 mutfağı...

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 2

20. Sırbistan mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 3

19. Hırvatistan mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 4

18. Kore mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 5

17. Tayland mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 6

16. ABD mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 7

15. Türk mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 8

14. Arjantin mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 9

13. Polonya mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 10

12. Brezilya mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 11

11. Hindistan mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 12

10. Peru mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 13

9. İspanya mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 14

8. Fransa mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 15

7. Meksika mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 16

8. Endonezya mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 17

7. Meksika mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 18

6. Endonezya mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 19

5. Çin mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 20

4. Portekiz mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 21

3. Yunan mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 22

2. Japon Mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 23

1. İtalyan Mutfağı

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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 24
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Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! - Resim: 25
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