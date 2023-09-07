Dünyanın en güzel kadını, bilimsel olarak belirlendi

EN GÜZEL YÜZE KİMİN SAHİP OLDUĞUNU BELİRLEYEN ŞEY NEDİR?

Daily Mail'e göre konu seçime geldiğinde, "Yarışmacılar makyajsız olarak değerlendirildi ve estetik cerrahi veya kimyasal iyileştirme yaptırmışlarsa girişleri yasaklandı." Güzellik, hem simetri hem de "Altın Oran" olarak bilinen şey açısından yüz hatlarının ölçümlerinin hizalanma şeklidir.

Florence Colgate'in altın oran puanı neredeyse mükemmel bir 1.618 iken, Jodie Comer'inki altın orana göre yüzde 94.52 doğrudur.