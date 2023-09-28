Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti
BBC ve National Geographic için belgesel hazırlayan ünlü zoolog ve timsah uzmanı Adam Britton'ın onlarca köpeğe tecavüz ettiği öğrenildi.
Dünya köpeklere tecavüz eden belgeselciyi konuşuyor. Timsah uzmanı Adam Britton'un hayvan istismarından hüküm yemesi bekleniyor.
BBC ve National Geographic için belgesel hazırlayan ünlü zoolog ve timsah uzmanı Adam Britton'ın, evinde özel olarak inşa ettirdiği işkence odasında tecavüz ettiği 42 yavru ve yetişkin köpekten 39'unun yaralarından dolayı öldüğü bildirildi.
51 yaşındaki Adam Britton'un, çoğu ölene kadar düzinelerce köpeğe işkence ederken kendisini filme aldığı bildirildi. Ünlü belgeselcinin daha sonra istismarın videolarını internette yayımladığı ifade edildi.
Britton'un 2014 yılında 'sadist' suçlara başladığı belirtildi. Nisan 2022'den tutuklanana kadar 39'dan fazla köpeğe işkence yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.