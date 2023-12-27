Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu

Cumhuriyet'in haberine göre International SOS tarafından yayınlanan yıllık interaktif haritalar, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri sadece silahlı çatışmalar değil güvenlik, iklim değişikliği ve akıl sağlığı olmak üzere üç kategoride, sahip oldukları risk düzeyine göre sınıflandırıyor.