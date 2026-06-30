Dünya Kupası'nda Tarihi Gece! Almanya'yı Eleyen Paraguay 30 Haziran'ı Ulusal Tatil İlan Etti

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Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, tarih kitaplarına geçecek sıra dışı bir hikayeye sahne oldu.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.

KARARNAMEYİ İMZALADI

Pena, sosyal medya hesabından 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı. Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma "ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği" için teşekkür etti.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

'FUTBOLUN ÖTESINDE ULUSAL BİR ANLAM TAŞIYOR'

Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.

ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.

Kaynak: AA