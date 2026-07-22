Dünya Diplomasisinde Ezber Bozan İddia: Trump, BM'nin Başına Futbolun Patronunu mu Getiriyor?

ABD Başkanı Trump’ın, görev süresi yıl sonunda dolacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yerine, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu desteklemeyi planladığı ileri sürüldü. Trump’ın yakın çevresi, Infantino’nun 'insanları bir araya getirme yeteneğine' vurgu yapıyor.

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Dünya Diplomasisinde Ezber Bozan İddia: Trump, BM'nin Başına Futbolun Patronunu mu Getiriyor?
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Uluslararası diplomasi kulisleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) için planladığı iddia edilen ezber bozan bir hamleyle çalkalanıyor.

New York Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donadl Trump, bu yıl sonunda görev süresi dolacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerine FIFA Başkanı Infantino'nun seçilmesini istiyor.

'MEVCUT ADAYLARI GÜÇLÜ BULMUYOR'

Kaynaklar, Trump'ın, 56 yaşındaki İsviçre doğumlu Infantino'nun "dünya genelinde saygı gördüğünü ve insanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğuna inandığını" ifade etti. Trump'ın, mevcut adaylar arasında güçlü bir isim görmediğini öne süren kaynaklar, ABD Başkanı'nın BM Genel Sekreterliği görevine Infantino'nun uygun olacağını düşündüğü iddiasında bulundu.

'FIFA İLE BM YÖNETİMİ BİRBİRİNE BENZİYOR'

Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampolli da New York Post'a yaptığı açıklamada, Infantino'nun görevi başarıyla yürütebileceğini belirterek, FIFA Başkanlığı ile BM Genel Sekreterliği arasında benzerlikler bulunduğunu savundu.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

BM Genel Sekreteri'nin belirlenebilmesi için adayın, BM Güvenlik Konseyinin en az 9 üyesinin desteğini alması, daimi üyelerin veto etmemesi ve ardından BM Genel Kurulunca onaylanması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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