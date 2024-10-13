Dünya Devi Google Parçalanıyor: ABD'den Radikal Düzenleme

BÖLÜNME MÜMKÜN MÜ?

Google’ın bölünmesi, Adalet Bakanlığı için tarihi bir zafer olabilir. Bu dava, 24 yıl önce Microsoft’a karşı kazanılan anti-tröst zaferinden bu yana en büyük dava olarak görülüyor. Ancak Google, karara karşı temyize gitmeyi planlıyor ve süreç yıllarca sürebilir.