Dünya Bu Zirveye Kilitlendi: Netanyahu, Washington’da Trump ile Buluşuyor
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Netanyahu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü ABD'ye gideceğini duyurdu. Netanyahu, salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile kritik bir zirve gerçekleştirecek.
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Küresel siyasetin ve Orta Doğu dengelerinin en sıcak dönemlerinden biri yaşanırken, gözler Tel Aviv ve Washington hattında gerçekleştirilecek kritik bir zirveye çevrildi.
BEYAZ SARAY’DA DEV ZİRVE
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a doğru yola çıkacağı aktarıldı. Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ifade edildi.
SENATÖR GRAHAM’A SON GÖREV
Netanyahu'nun Washington programı kapsamında ayrıca, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de iştirak edeceği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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