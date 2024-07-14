Dünya Basınında Trump’a Saldırı Girişimi: Seçimi Bu Fotoğraf mı Belirleyecek?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 2024 başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, dünya basınında geniş yer buldu. Başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere, önde gelen köşe yazarları ve analistler, Trump'ın hafif yaralı olarak kurtulduğu saldırının, onun başkanlık yarışında elini güçlendireceği görüşünü savundu. Medya kuruluşları, Trump'ın suikast girişiminden "kahraman" gibi çıkacağını ve bu durumun onun seçim şansını artıracağını öne sürdü.

POLITICO: 'KAHRAMAN GİBİ KARŞILANACAK'

ABD’den siyasi medya kuruluşu POLITICO’nun manşetinde siyasi büro şefi Jonathan Martin imzalı yazı vardı. Martin, “Trump'ın Kaldırdığı Yumruk Tarihe Geçecek - Ve Adaylığını Tanımlayacak” başlıklı yazısında, Cumhuriyetçi seçmenin ilk tepkisinin öfke olduğunu, ancak Trump’ın yumruğunu kaldırarak destekçilerini selamlamasıyla “hayranlık ve sevince” dönüştüğünü yazdı. Martin’in yazısından bir bölüm şöyle:

“O an için sarsıcı olmuş olabilir ama pek çok Cumhuriyetçinin kanlar içindeki Trump'ın fotoğraflarını hemen yayınlamayı düşünmesinin bir nedeni vardı: Siyasi açıdan etkili olacaklar.

Kampanyalarda algı hızla gerçeğe dönüşebilir ve sembolizm çoğu zaman özden daha önemlidir. Trump'ın kalabalığı toparlarken çekilen fotoğrafları ve filmi muhtemelen bu seçimin ve belki de tüm siyasi kariyerinin kalıcı imajı olacaktır.

Başkan Biden'ın geçen ayki felaket münazarasından önce bile Trump, zayıf ve yaşlanan bir görevdeki başkana karşı kendisini siyasi olarak kuvvetli bir figür olarak tasvir ederek güçlü bir platformdan adaylığını koymuştu. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Cumhuriyetçi aday belirleme kurultayında Trump, ölümle burun buruna gelmiş bir parti liderine yakışır bir şekilde kahraman gibi karşılanacak ve ona uygun bir izleyici kitlesi bulacak.”

WASHINGTON POST: 'BAŞKANLIK YARIŞI KARIŞTI'

Ashley Parker, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’taki yazısında, suikast girişiminin başkanlık seçimlerine olası etkilerini şöyle kaleme aldı:

“Cumartesi günü geç saatlerde saldırganın nedeni bilinmiyordu. Ancak şok etkisi hala devam eden silahlı saldırının, daha iki hafta önce Biden'ın duraklayan münazara performansının yaşı ve güçlü bir kampanya yürütme kabiliyetiyle ilgili soruları gündeme getirmesiyle zaten kargaşaya sürüklenmiş olan başkanlık yarışını karıştıracağı kesin.

Trump genellikle hem şehit hem de kurban rolünü oynarken en rahat - ve en etkili - olan kişidir ve Cumartesi günkü silahlı saldırı doğal olarak onu bu role geri itti. Trump hemen bir açıklama yaparak Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerine teşekkür etti, diğer kurbanlara başsağlığı diledi ve olay anını dramatik bir şekilde anlattı.''

FINANCIL TIMES: 'ESKİ BAŞKANA HAYRANLIĞI TETİKLEDİ'

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli iş dünyası gazetesi Financial Times’ta yayınlanan James Politi ve Lauren Fedor ortak imzalı köşe yazısında, Trump destekçileri için kullanılan “Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Muhteşem Yap)'' sloganının kısaltması olan “Maga” kavramını kullanarak, ''Maga dünyası silahlı saldırının ardından 'durdurulamaz Donald Trump'ın etrafında birleşti'' dedi. Yazıdan bir bölüm şöyle:

''Pazar sabahının erken saatlerinde, siyasi etkisi hemen netleşmedi, ancak Trump'ın müttefikleri onu nihai bir hayatta kalan olarak gösteriyordu.

Onların gözünde Trump, son iki yıl boyunca düzinelerce suçlamayla mücadele ettiği için zaten siyasi bir şehitti. Ancak bir suikast girişiminin üstesinden gelmesi, Cumhuriyetçiler ve Maga yörüngesindeki diğerleri arasında eski başkana yönelik yeni bağlılık, hayranlık ve yüceltme ifadelerini tetikledi.”

LE MONDE: 'KÜLT STATÜSÜNÜ PEKİŞTİRDİ'

Fransa’dan Le Monde gazetesinde yayınlanan Corine Lesnes imzalı haber analiz yazısında, ''Trump'a suikast girişimi yaratılan kişi kültünü pekiştirecek” denildi. Lesnes'in tespitleri şöyle:

''Donald Trump'ın 13 Temmuz Cumartesi günü Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde uğradığı suikast girişimi, birçok destekçisinin sahip olduğu kült statüsünü daha şimdiden pekiştirdi. Cumhuriyetçi ön seçimlerin başlangıcında sosyal medyada 'Trump'ı Tanrı yarattı' başlıklı bir video yayınlanmıştı. Video binlerce hayranı ve Trump'ın kendisi tarafından sosyal medya kanallarında paylaşılmıştı.

Silahlı saldırının üzerinden iki saat geçmeden sosyal medyada 'Tanrı Başkan Trump'ı korusun' ifadeleri ve eski başkan için dua etme çağrıları dolaşmaya başladı. Cumhuriyetçi aktivistler ve liderler, kahramanlarının bir kez daha mucizevi bir şekilde kurtulmuş olmasından duydukları minnettarlığı paylaştılar - daha önce Trump, Ekim 2020'de Covid-19'dan ciddi şekilde etkilenmişti.”

BILD: 'SEÇİMİ BU FOTOĞRAF MI BELİRLEYECEK?'

Almanya’dan Bild gazetesinde yayınlanan Filipp Piatov imzalı yazıda ise, Trump’ın suikast girişimi sonrası yumruğu havada fotoğrafıyla birlikte, başlıkta “Seçimi bu fotoğraf mı belirleyecek” sorusu yer aldı.

''Ortaya ikonik, zaten tarihi bir fotoğraf çıktı. Etrafı Gizli Servis ajanlarıyla çevrili Donald Trump yumruğunu havaya kaldırıyor. Yüzü kan içinde, bakışları uzaklara yönelmiş. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri bayrağı dalgalanıyor'' ifadelerinin yer aldığı yazıda, suikast girişiminin Trump için yeniden seçilmekle sonuçlanabileceği görüşü yer aldı.