Dünya basını Türkiye'deki depremi nasıl gördü?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan, çevredeki birçok ülkeyi etkileyen Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğündeki deprem, dünya basınında da gündem oldu.

Pazarcık'ta 04.17'de meydana gelen deprem, Suriye başta olmak üzere Lübnan, Filistin, İsrail, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta da hissedildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Guardian, "Yıkım Türkiye ve Suriye'yi gece vurdu" başlığıyla enkaz görüntülerini paylaştı. Gazetenin haberlerinde "büyük depremin ardından can kayıplarının artmasının beklendiği" ifade edildi.

BBC: TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DEPREM OLABİLİR

Ülkenin tanınmış gazetelerinden Telegraph ise haberinde "Deprem, çoğu kişiyi uykuda yakaladı. Yüzlerce bina tamamen yıkıldı, sarsıntılar Mısır'a kadar hissedildi ve İtalya'nın kıyı bölgelerinde tsunami alarmı verildi" diye yazdı. İtalya, daha sonra tsunami uyarısının geri alındığını bildirdi.

BK'nin kamu yayımcısı BBC ise gelişmeleri "Türkiye'nin güneydoğusundaki deprem 500'den fazla can aldı" başlığıyla aktardı. Haberde, Gazze Şeridi'nde görev yapan BBC prodüktörü Ruşdi Abuleyf'in bölgede 45 saniye boyunca sallandıklarını söylediği de aktarıldı.

Ayrıca Londra Koleji Üniversitesi'nden deprem uzmanı Stephen Hicks'in "Bu, Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem olabilir" ifadelerine de yer verildi.

AFP: ERDOĞAN İÇİN SEÇİM SINAVI

Fransız haber ajansı AFP'yse depreme uykusunda yakalanan yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, binaların yerle bir olduğunu ve sarsıntıların birçok ülkede hissedildiğini yazdı.

Ajans, haberinde "Erdoğan için seçim sınavı" arabaşlığını kullanarak, dayanışma mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "sıkı çekişmeye sahne olacak 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, bu felakete etkili müdahale yapılmasını sağlamak için yoğun baskı altında olacak" ifadelerine yer verdi.

L'ORIENT-LE JOUR: BEYRUT PATLAMASINDAKİ HASARLI BİNALAR RİSK ALTINDA

Lübnan'ın önde gelen Fransızca gazetelerinden L'Orient-Le Jour da Nurdağı ilçesindeki sarsıntıların, şehre 450 kilometre uzaklıktaki Beyrut'ta da hissedildiğini aktardı. Haberde, Beyrut'ta 2020'deki patlamada hasar gören binaların depremde risk altında olduğuna dikkat çekilirken, henüz can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi de ülkede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Ürdün'ün haber sitesi Roya News'ün haberindeyse Türkiye'deki depremin ardından ülkede en az 6 artçı sarsıntı hissedildiği aktarıldı. Gazeteye konuşan Ürdün Rasathanesi'nin direktörü Gassan Siveydan, sarsıntıların ülkeyi ciddi şekilde etkilemediğini söyledi.

"İSRAİL'DE SON DÖNEMDE HİSSEDİLEN EN GÜÇLÜ SARSINTILAR"

İsrail'in tanınmış haber sitelerinden Times of Israel, Türkiye'deki depremin etkisinin Tel Aviv başta olmak üzere farklı şehirlerde hissedildiğini aktardı. Haberde, bunların İsrail'de son yıllarda hissedilen en güçlü sarsıntılardan olduğu ifade edilirken, can kaybına dair bilgi paylaşılmadı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post ise depremin etkilerinin Kudüs ve Bet Şean'da da hissedildiğini bildirdi. İsrail polisinin yaklaşık 3 bin acil çağrı aldığı da bildirildi.

Haaretz de henüz hasar ya da can kaybı yaşanmadığını paylaşırken, İsrail'in Türkiye'ye acil yardım göndermeyi planladığını aktardı.

NYT: KAR FIRTINASINDA YAKALANDILAR

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ise haberinde "Türkiye, Suriye, Lübnan ve İsrail'de milyonlarca insan, pazartesi günü erken saatlerde bölgeyi vuran ölümcül depreme yataklarında yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, depremin güneydoğudaki kar fırtınası sırasında yaşandığına ve şehirdekilerin zor durumda olduğu bilgileri aktarıldı.

CNN: CAN KAYBI 10 BİNE ÇIKABİLİR

Ülkenin tanınmış medya kuruluşlarından CNN, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun, Türkiye'deki can kayıplarının 10 bine çıkabileceği öngörüsünü paylaştı. Buna göre kurum, 1 milyar dolar ila 10 milyar dolar arasında zarar yaşanabileceğini de tahmin ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem