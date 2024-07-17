Düğün Gününde Cinayetten Tutuklandı

Meksika'da yaşanan olayda Nancy Lizeth Rodriguez Guadarrama isimli kadın, kendi düğününde cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

11 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, beyaz gelinliğiyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü. Eşi Clemente Mendiola Martinez ise kiliseden kaçmayı başardı. Savcılar, kadının bir suç örgütünün üyesi olduğunu ve Mart 2022'de vahşi bir soyguna katıldığını öne sürdü.

Nancy'nin tutuklanmadan önce bir selfie çekmek istediği belirtildi.