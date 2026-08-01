DSÖ'den Korkutan Uyarı: Ölümcül Virüs Kontrolden Çıkıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınının kontrol altına alınmasının giderek zorlaştığını belirterek uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre salgında şu ana kadar 1.556 kişi yaşamını yitirdi, 626 hasta taburcu edildi. Ülkede 807 kişi ise izolasyon altında takip ediliyor. Salgın, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen yüzlerce şüpheli vaka ve onlarca ölümün ardından 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

NADİR VARYANTA KARŞI ÖZEL TEDAVİ YOK

Sağlık yetkilileri, salgına 'Bundibugyo' adı verilen nadir bir Ebola varyantının neden olduğunu açıkladı. Yetkililer, bu varyant için şu ana kadar onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını bildirdi.

DSÖ, salgının yayılma riskine karşı daha önce uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Kuruluş, temaslı takibi, erken teşhis, izolasyon ve uluslararası sağlık desteğinin artırılmasının salgının kontrol altına alınması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA