DSÖ'den 'Gazze' Açıklaması... 'Ateşkesle Daha Fazla Yardım Ulaştı'

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin daha fazla yardım ulaşmasına imkan tanıdığını söyledi. Peeperkorn, ateşkesle 62 tır yardım ulaştırdıklarını açıkladı.

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DSÖ'den 'Gazze' Açıklaması... 'Ateşkesle Daha Fazla Yardım Ulaştı'

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Sağlık sisteminin büyük ölçüde yıkılmış olduğu Gazze için büyük tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu belirten Peeperkorn, "Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'inin kısmen işlevsel durumda." dedi.

Peeperkorn, Gazze 19 Ocak'tan beri süren ateşkesin daha fazla yardımın ulaşmasına imkan tanıdığını bildirerek, "DSÖ olarak ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye 62 yardım tırı ulaştırdık. Önümüzdeki iki gün içinde 22 tırın daha gelmesi bekleniyor. DSÖ, Gazze'deki mevcut stoklarından 1,6 milyon kişinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için malzeme gönderdi." dedi.

BÖLGEDEKİ İHTİYAÇLAR ARTIYOR

27 Ocak'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine ulaşan kişi sayısının 423 bini aştığını ifade eden Peeperkorn, bunun bölgedeki ihtiyaçları artırdığını kaydetti.

Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyinde kısmen hizmet veren bir hastanenin olduğunu da bildirdi.

Gazze'deki herkesin 15 aydır devam eden saldırılardan etkilendiğinin altını çizen Peeperkorn, Gazzelilerini yaşadığı stres ve kaygının da arttığına işaret etti.

Kaynak: AA

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