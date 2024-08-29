DSÖ Duyurdu: Gazze’de Çocuk Felci Aşısı İçin Geçici Ateşkes

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu.

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DSÖ Duyurdu: Gazze’de Çocuk Felci Aşısı İçin Geçici Ateşkes

Reuters'a konuşan üst düzey bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, İsrail ordusunun 3 farklı günde üçer günlük üç insani ara verilmesini kabul ettiğini açıkladı.

DSÖ yetkilisi ihtiyaç halinde her bölgede insani aranın dörder güne çıkarılabileceğini belirtti. Yetkili, verilecek insani yardım arasının günde 8 saat geçerli olacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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