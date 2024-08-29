DSÖ Duyurdu: Gazze’de Çocuk Felci Aşısı İçin Geçici Ateşkes
Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu.
Reuters'a konuşan üst düzey bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, İsrail ordusunun 3 farklı günde üçer günlük üç insani ara verilmesini kabul ettiğini açıkladı.
DSÖ yetkilisi ihtiyaç halinde her bölgede insani aranın dörder güne çıkarılabileceğini belirtti. Yetkili, verilecek insani yardım arasının günde 8 saat geçerli olacağını belirtti.
Kaynak: AA
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