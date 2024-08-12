Donald Trump’tan 1 Yıl Sonra X Paylaşımı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, (Twitter) X sosyal medya platformunda yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı. Tump, Elon Musk ile yapacağı röportajı paylaştı.

Donald Trump’tan 1 Yıl Sonra X Paylaşımı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından en son 2023’te paylaşım yaptığı eski adı Twitter olan X platformunda paylaşım yaptı. Yaklaşık 2 yıl paylaşım yapan Ttump, Elon Musk ile yapacağı röportajı paylaştı.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayınladı.

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasının ardından 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023’te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.

MUSK VE TRUMP RÖPORTAJ YAPACAK

Musk, TSİ 03.00’te Trump ile X’te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump’ın X hesabından yayınlanacak. 2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekleyen Musk, ancak o zamandan bu yana sağa yöneldi ve geçtiğimiz temmuz ayında suikast girişiminin ardından Trump’ı desteklemeye başladı.

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Kaynak: İHA

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