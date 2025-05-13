Donald Trump’ın İstanbul Ziyaretinde Flaş Gelişme

Haberde, iki ülke arasındaki görüşmelerde ABD’nin diplomatik temsil düzeyi netleşmeye başlarken, diğer ülkelerin müzakere masasındaki temsiliyet düzeylerinin henüz belirginleşmediği ifade ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’daki toplantıda yalnızca Rusya lideri Vladimir Putin’le yüz yüze görüşmeyi planladığını açıkladı. Kremlin ise, Rus heyetine kimin başkanlık edeceğine ilişkin kararın doğrudan Putin tarafından verileceğini ve uygun görülen zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Öte yandan Başkan Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı kapsayan üç günlük Orta Doğu ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, eğer sürece olumlu katkı sağlayacağına inanırsa İstanbul’daki görüşmelere katılabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi