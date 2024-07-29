Donald Trump'ın Bandajsız İlk Fotoğrafı Gündem Oldu: İşte Komplo Teorileri...

Eski ABD Başkanı ve 2024 Genel Seçimleri'nde yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'daki mitingi sırasında suikast girişimine uğradı. Kulağından yaralanan Trump'a gerçekleştirilen bu saldırı ve saldırıya dair komplo teorileri halen gündemdeki yerini koruyor.

Suikast girişimi sonrası basına verdiği ilk görüntülerde kulağında beyaz bandaj olduğu görüntülenen Trump'ın bandajsız ilk görüntüleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'daki evinde yaptığı görüşme sırasında geldi.

İŞTE KOMPLO TEORİLERİ

Trump'ın son görüntülerinde kulağında herhangi bir yara izinin olmaması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafları yakından inceleyerek farklı yorumlar getirdi. İşte o yorumlar:

"Donald Trump, suikast girişiminden bu yana ilk kez bugün sağ kulağında bandaj olmadan ve tamamen iyileşmiş bir şekilde ortaya çıktı."

"Trump'ın kulağındaki kurşun yarası çok çabuk iyileşti... Neredeyse kurşun ya da şarapnel bile isabet etmemiş gibi görünüyor."

"Ronny Jackson, kurşunun Trump'ın kulağının 2 cm'lik kısmını kopardığını iddia etmemiş miydi? Dikişler ve yara izleri nerede?"