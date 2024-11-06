Donald Trump'a Benzerliğiyle Ünlenmişti: 'Kurşun Geçirmez Yelek Giymemi Öneriyorlar'
Ünlü Donald Trump taklitçisi Domenico, sahneye çıktığında tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Trump rolünün insanlarda güçlü tepkiler uyandırdığını söyleyen Domenico, arkadaşlarının güvenliği konusunda uyardığını ifade ederek, “Kurşun geçirmez yelek giymemi önerenler bile var" dedi.
Kaynak: Mynet
Dünyanın en ünlü Donald Trump taklitçisi olan Domenico, yirmi yılı aşkın süredir kurumsal etkinliklerde, TV şovlarında, filmlerde ve podcast’lerde sahne alıyor. Trump karakterini canlandırarak dünya çapında büyük bir üne kavuşan Domenico, bu rolün kendisi için zaman zaman güvenlik endişelerine yol açtığını belirtiyor. Özellikle, Las Vegas'ta bir otel asansöründe yaşadığı bir olayda, öfkeli bir liberal destekçinin kendisine saldırmaya kalkışması, bu tehlikelerin ne denli gerçek olduğunu göstermiş.
Mynet'te yer alan habere göre, Domenico, Trump rolüyle sadece eğlence dünyasında değil, aynı zamanda siyasi ve kurumsal alanlarda da dikkat çekiyor. Hollywood yapımlarında, uluslararası televizyon şovlarında ve Avrupa Parlamentosu'nda sahne almış olan Domenico, dünya çapında milyonlarca kişiye performans sergiledi. Trump karakteri sayesinde kariyerinde geniş bir yer edinse de bu durum ona bazen ciddi güvenlik tehditleri olarak geri dönüyor.
"KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK" ÖNERİSİ
Domenico, Trump karakterini canlandırırken, kimi zaman insanlarda güçlü duygusal tepkilere neden olduğunu söylüyor. Bu tepkilerin, arkadaşlarını bile endişelendirdiğini dile getiren taklitçi, “Arkadaşlarım güvenliğimden endişe ediyor; hatta bazıları kurşun geçirmez yelek giymemi öneriyor. Her an biri beni o sanarak zarar vermek isteyebilir,” diyor. Onun için en büyük risk, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek bir rol oynaması.
Taklitçiye göre, dünya genelinde artan gerilim ortamında, kimsenin ne tür bir tepki verebileceğini tahmin etmek mümkün değil. “Bana ateş edileceğini düşünmüyorum, ama birinin bir noktayı vurgulamak için beni hedef alması olası,” diye ekliyor. Toplumun bazı kesimlerinde Trump’a karşı olan bu tür hislerin ona da yansıyabileceğinin farkında olduğunu belirten Domenico, rolü oynarken sürekli bu ihtimalleri göz önünde bulunduruyor.