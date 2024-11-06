Donald Trump'a Benzerliğiyle Ünlenmişti: 'Kurşun Geçirmez Yelek Giymemi Öneriyorlar'

Taklitçiye göre, dünya genelinde artan gerilim ortamında, kimsenin ne tür bir tepki verebileceğini tahmin etmek mümkün değil. “Bana ateş edileceğini düşünmüyorum, ama birinin bir noktayı vurgulamak için beni hedef alması olası,” diye ekliyor. Toplumun bazı kesimlerinde Trump’a karşı olan bu tür hislerin ona da yansıyabileceğinin farkında olduğunu belirten Domenico, rolü oynarken sürekli bu ihtimalleri göz önünde bulunduruyor.