Trump'a 3'üncü Kez Suikast Girişimi! Miting Yakınında Patlayıcı Bulundu
ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkadan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğunu açıkladı.
ABD eski başkanı Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı seçimler öncesi adayların propaganda mitingleri sürüyor. Gelen bir son dakika bilgisi dünya kamuoyunun gündemine düştü.
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği New York Long Island mitinginin yapacağı yere yakın park halinde bir araçta patlayıcı bulunduğu bildirildi.
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