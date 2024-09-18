Trump'a 3'üncü Kez Suikast Girişimi! Miting Yakınında Patlayıcı Bulundu

ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkadan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Trump'a 3'üncü Kez Suikast Girişimi! Miting Yakınında Patlayıcı Bulundu

ABD eski başkanı Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı seçimler öncesi adayların propaganda mitingleri sürüyor. Gelen bir son dakika bilgisi dünya kamuoyunun gündemine düştü.

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği New York Long Island mitinginin yapacağı yere yakın park halinde bir araçta patlayıcı bulunduğu bildirildi.

FBI'dan 'Trump'a Suikast' Açıklaması! 'Durum Çok Ciddi'FBI'dan 'Trump'a Suikast' Açıklaması! 'Durum Çok Ciddi'Dünya

Etiketler
Donald Trump ABD Kamala Harris ABD seçimleri
Son Güncelleme:
Koşullar değişti! Vakıfbank Eylül emekli promosyonunu açıkladı Koşullar değişti! Vakıfbank Eylül emekli promosyonunu açıkladı
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
İsrail, Gazze'de Bir Okula Saldırdı İsrail, Gazze'de Bir Okula Saldırdı
BM Genel Kurulu'ndan İsrail Kararı! BM Genel Kurulu'ndan İsrail Kararı!