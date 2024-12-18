Seçilmiş Başkandan Bambaşka Tarz: Trump Yeni Saç Stiliyle Gündem Oldu

Trump golf kulübünde yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine çekti. Esprili bir şekilde 'Buradaki herkes Cumhuriyetçi mi?' diye soran Trump, hem görünümü hem de sözleriyle yine gündem oldu.

Son Güncelleme:

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, tarzıyla gündeme geldi. Yemin töreni öncesinde sahibi olduğu golf kulübünde vatandaşlarla bir araya gelen Trump yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Golf kıyafetleri içinde kendinden emin bir şekilde halkın arasına çıkan seçilmiş Başkan her zamanki enerjik ve esprili tavrıyla ilginç bir soru sordu: "Buradaki herkes Cumhuriyetçi mi?" Bu soru destekçileri arasında kahkahalar ve alkışlarla karşılandı.

Trump'ın yeni saç stili toplantının en çok konuşulan konusu oldu. Alışılmış sarı tonlarından daha doğal bir renge yönelen Trump, taraftarlarının ilgisini sadece sözleriyle değil, görünümüyle de çekti.

Seçilmiş Başkandan Bambaşka Tarz: Trump Yeni Saç Stiliyle Gündem Oldu - Resim : 1

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI'

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler Trump’ın stili üzerinde tartışmalar başlattı. Bazıları bu değişikliği "yeni bir başlangıcın simgesi" olarak yorumlarken, bazıları da bunun sadece bir imaj yenileme çabası olduğunu savundu.

Trump, 5 Ülkenin Büyükelçilerini Duyurdu! Seçimleri Yine Gündem Oldu: Golfçü, Yapımcı, Emlakçı...Trump, 5 Ülkenin Büyükelçilerini Duyurdu! Seçimleri Yine Gündem Oldu: Golfçü, Yapımcı, Emlakçı...Dünya
Trump'tan İki İş İnsanına BüyükelçilikTrump'tan İki İş İnsanına BüyükelçilikDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD
Son Güncelleme:
İsrail Ordusunun Golan'daki Mevzileri İlk Kez Kaydedildi: İşte O Görüntüler İsrail Ordusunun Golan'daki Mevzileri İlk Kez Kaydedildi
ABD'de Uçak Binaya Çarptı! 2 Ölü ABD'de Uçak Binaya Çarptı! 2 Ölü
Orkideler Bu Sayede Daha Uzun Canlı Kalıyor! Köklerinde Asla Çürüme Olmuyor Orkideler Bu Sayede Daha Uzun Canlı Kalıyor! Köklerinde Asla Çürüme Olmuyor
Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor