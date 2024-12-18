Seçilmiş Başkandan Bambaşka Tarz: Trump Yeni Saç Stiliyle Gündem Oldu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, tarzıyla gündeme geldi. Yemin töreni öncesinde sahibi olduğu golf kulübünde vatandaşlarla bir araya gelen Trump yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Golf kıyafetleri içinde kendinden emin bir şekilde halkın arasına çıkan seçilmiş Başkan her zamanki enerjik ve esprili tavrıyla ilginç bir soru sordu: "Buradaki herkes Cumhuriyetçi mi?" Bu soru destekçileri arasında kahkahalar ve alkışlarla karşılandı.

Trump'ın yeni saç stili toplantının en çok konuşulan konusu oldu. Alışılmış sarı tonlarından daha doğal bir renge yönelen Trump, taraftarlarının ilgisini sadece sözleriyle değil, görünümüyle de çekti.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI'

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler Trump’ın stili üzerinde tartışmalar başlattı. Bazıları bu değişikliği "yeni bir başlangıcın simgesi" olarak yorumlarken, bazıları da bunun sadece bir imaj yenileme çabası olduğunu savundu.

Kaynak: Haber Merkezi