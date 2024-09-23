Donald Trump: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda 2028'de yeniden aday olmayı düşünmediğini açıkladı. Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği röportajda, "Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız," dedi.

Donald Trump: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam

Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi. Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.

78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu
Irak İslami Direnişi’nden İsrail’e Beşinci Dron Saldırısı Irak İslami Direnişi’nden İsrail’e Beşinci Dron Saldırısı
Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
Times Meydanı'nda Türkiye'ye Yatırım Mesajı Yayınlandı Times Meydanı'nda Türkiye'ye Yatırım Mesajı Yayınlandı