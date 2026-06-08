Dominik'te Havada Can Pazarı: Motoru Arızalanan Jet Alev Topuna Döndü

Dominik Cumhuriyeti'nde kalkıştan hemen sonra motoru arızalanan ve piste ters yönden acil iniş yapmaya çalışan Gulfstream tipi özel jet yere çakıldı. Feci kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

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Dominik'te Havada Can Pazarı: Motoru Arızalanan Jet Alev Topuna Döndü
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Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan iş jeti, acil iniş yapmaya çalıştığı sırada havalimanı yakınındaki boş araziye düştü, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) yayınladığı ön rapora göre; N318JF kuyruk numaralı, Gulfstream GALX tipi özel iş jeti, La Romana Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı. Ancak uçak henüz tırmanış aşamasındayken motorlarından biri teknik arıza nedeniyle tamamen devre dışı kaldı.

TERS YÖNDEN İNİŞ MANEVRASI

Yerel basından edinilen bilgilere göre, kokpit ekibi motor arızasını fark eder etmez havalimanı kulesiyle irtibata geçerek acil iniş prosedürünü başlattı. Havalimanına geri dönmek için keskin bir dönüş manevrası yapan pilotlar, o sırada kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalıştı. Ancak uçağın kontrolünü sağlamakta güçlük çeken ekip, güvenli inişi gerçekleştiremedi.

HAVADA ALEV ALDI

Sosyal medyaya düşen dehşet anlarına ait görüntülerde, uçağın düşmeden önce motorundan yoğun siyah dumanlar yükseldiği ve saniyeler içinde alev alarak hızla irtifa kaybettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Havalimanı yakınındaki boş araziye çakılan jetten sağ kurtulan olmadı. Yetkililer, uçakta hayatını kaybeden pilot ve yardımcı pilot dışında herhangi bir yolcunun bulunmadığını teyit etti. Kazayla ilgili geniş çaplı teknik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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