Fransa'da Facia! Doğum Günü Partisine Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Fransa’da doğum günü partisi faciayla sonuçlandı. Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı bin nüfuslu Espinasse-Vozelle köyünde dün gece 50’li yaşlarında bir şahıs 20 yaşındaki bir gencin doğum günü partisinde ateş açtı.

Ailesiyle birlikte doğum gününü kutlayan gencin evine düzenlenen saldırıda 20 yaşındaki genç ile babasının yanı sıra bir misafir de hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı evin yanındaki evde yaşadığı öğrenilen silahlı şahıs ise saldırının ardından intihar etti.

Partiye davetli olmadığı öğrenilen şahsın, iki evi birbirine bağlayan patika bir yoldan geçerek gerçekleştirdiği saldırıda, 4 kişi de yaralandı.

Polis, silahlı şahsın eve ateş açmadan önce yoldaki araçlara da saldırdığını belirtti. Saldırganın daha önce herhangi bir mahkumiyetinin olmadığını aktaran polis, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA