Doğrulama platformu, İsrail - Hamas Savaşı gelişmelerini teyitleyen özel sayfa tasarladı

7 Ekim 2023 sabahı Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas güçlerinin İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı Operasyonu” başlıklı saldırısı, İsrail'in verdiği karşılıkla savaşa dönüştü. 19 Ekim itibarıyla savaşın 13. gününe girilirken, gelişmelere ilişkin manipülasyonlar sosyal medyada savaşa dair yanlış bilgi akışını da hızlandırdı. Doğrulama platformu Teyit, bölgedeki gerilimin arttığı ilk gün itibarıyla internet sitesinde bu konu özelinde bir sayfa açarak İsrail - Hamas Savaşı’yla ilgili yayılan iddiaları teyitlemeye başladı.



10 günde 50’den fazla şüpheli bilgiyi inceledi



Doğrulama platformu Teyit'in bölgede yaşanan gelişmeleri, savaşa ilişkin iddiaları ve şüpheli bilgileri incelediği sayfada “İsrail ordusunun Facebook'ta paylaştığı iddia edilen gönderi”, “Ronaldo'nun Filistin'e destek çağrısı”, “Netanyahu protestoları iddiaları”, “Gazze'ye giden Endonezyalılar” gibi sosyal medyada farklı zamanlarda yayılan iddiaların kapsamlı incelemelerine yer verildi. Teyit’in gerilimin başladığı 7 Ekim’den bu yana, 50’den fazla şüpheli bilgiyi incelediğine dikkat çeken Teyit İletişim Sorumlusu Mahmut Tezcan, “Teyit olarak her kriz anında internet kullanıcılarının yanlış bilgiden sakınması hedefiyle, açıklayıcı içeriklerimiz ve rehberlerimizle yanlış bilgiye anında müdahale etme görevini üstleniyoruz. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bu krize ilişkin yeni iddiaları ve şüpheli bilgileri incelemeyi İsrail - Hamas savaşına ilişkin açtığımız özel sayfada sürdürüyoruz” dedi.



İsrail - Filistin sorununun kronolojisine de yer veriliyor



Bölgenin bir çatışma alanı olduğunu hatırlatan ve İsrail - Filistin sorununun geçmişinin de son dönemde internette en çok aranan konulardan biri olduğuna dikkat çeken Mahmut Tezcan, “Bu ihtiyaca doğrulanmış bilgilerle yanıt verebilmek amacıyla İsrail - Filistin Sorunu Kronolojisi’ni de kaynaklarıyla birlikte bu özel sayfada konumlandırdık. Kullanıcılar, 1897’den Ekim 2023’e kadar olan süreçte, İsrail - Filistin sorununa dair yaşanan öne çıkan gelişmeleri kaynaklarıyla birlikte inceleyebiliyor. Bu sayede, kriz dönemlerinde ortaya çıkan tarihsel çarpıtmaların ve bilgi manipülasyonlarının önüne geçmeyi hedefledik” dedi.



“Kriz zamanlarında şüpheli bilgi ve iddialar dolaşıma daha kolay giriyor”



Türkiye'nin ve bölge ülkelerin yakın tarihlerinde dönüm noktası olarak anılabilecek seçim, deprem, afet, siyasi olaylar, pandemi gibi kriz dönemlerinde aktif olarak görev alarak internette yayılan yanlış bilginin önüne geçmek için çalıştıklarını vurgulayan Teyit İletişim Sorumlusu Mahmut Tezcan, “Bölgede yaşanan olaylar Türkiye kamuoyunda da geniş yankı buldu. Tepkinin ve hararetin yüksek olduğu kriz zamanlarında şüpheli bilgi ve iddialar internette dolaşıma çok daha kolay giriyor. Bu dönemde herkese sorumluluk düşüyor. Tüm kullanıcılara özellikle kaynağından emin olmadıkları içerikleri paylaşmamalarını, haber ve içerik tüketirken her bilgiye temkinli yaklaşmalarını öneriyoruz. Özellikle İsrail - Hamas Savaşı’na dair dezenformasyondan korunmak ve dijital eleştirel medya okuryazarlığını artırmak isteyen herkesi, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı prensipleriyle çalışan Teyit’i internet sitesi ve sosyal medya üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.”