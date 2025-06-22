Dışişleri'nden Suriye’deki Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu saldırı, Suriye'de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır" denilirken, Türkiye olarak, Suriye'nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edileceği vurgulandı.

Dışişleri'nden Suriye’deki Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldiği, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi. Patlama kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik birimleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye yönetimi ve halkının, birlik ve beraberliğini muhafaza edeceği ve ülkede kaos oluşturmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine dair inancının tam olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE, SURİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK'

"Bu saldırı, Suriye'de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye olarak, Suriye'nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarŞam'da Kiliseye Terör Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarDünya

Kaynak: AA

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