Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Hakan Fidan’ın Irak’a ilişkin açıklamalarının bazı Irak medya organlarınca bağlamından koparılarak çarpıtıldığını söyledi. Keçeli, Türkiye’nin hedefinin Irak’ın egemenliği değil PKK’nın tamamen tasfiye edilmesi olduğunu vurguladı.

Dışişleri'nden Hakan Fidan Açıklaması: 'Sözleri Çarpıtıldı'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan’ın Irak’la ilgili sözlerinin bazı Irak medya kuruluşlarında çarpıtıldığını açıkladı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan’ın 9 Şubat’ta katıldığı televizyon programındaki ifadelerinin bağlamından koparılarak Türkiye’nin Irak’ın iç işlerine karıştığı yönünde yansıtıldığını belirtti. Türkiye’nin son dönemde Irak’la güvenlik ve terörle mücadele başta olmak üzere pek çok alanda yapıcı bir iş birliği yürüttüğünü vurgulayan Keçeli, açıklamaların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ASIL HEDEF PKK

Keçeli, Fidan’ın sözlerinin Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarında faaliyet gösteren PKK’nın Irak’ın güvenliği için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekmek amacı taşıdığını kaydetti. Türkiye’nin hedefinin Irak’ın egemenliğine zarar vermek değil, terör örgütünün Irak ve Suriye sahasından tamamen temizlenmesi olduğunu belirten Keçeli, bu konuda Irak yönetimiyle iş birliğinin artarak süreceğini dile getirdi. Açıklamada ayrıca Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğinin net şekilde devam ettiği vurgulandı.

